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التأمينات الاجتماعية: ضم مدة خدمة المشترك لا يمكن أن يتم بدون هذا الشرط

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التأمينات الاجتماعية: ضم مدة خدمة المشترك لا يمكن أن يتم بدون هذا الشرط

التأمينات الاجتماعية: ضم مدة خدمة المشترك لا يمكن أن يتم بدون هذا الشرط

التأمينات الاجتماعية: ضم مدة خدمة المشترك لا يمكن أن يتم بدون هذا الشرط
١١:٢٠:١١ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المواطنين بشأن إمكانية ضم مدة خدمة المشترك.

وقال المواطن في سؤاله: هل أقدر أسحب مستحقاتي من التأمينات الاجتماعية بحكم أني توظفت عسكريًا وما أستفيد من خدمتي في التأمينات عندي 70 شهرًا.

وأضافت التأمينات: بإمكانك ضم الخدمة في حال انتقالك لعمل يخضع لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري وذلك في حال كانت المدة المسجلة 12 شهرًا وأكثر ، أما إذا كانت المدة أقل من 12 شهرًا فيمكنك صرف المستحقات دفعة واحدة.

وفي وقت سابق، دشن تطبيق “توكلنا” خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات أعلنت آلية وطريق معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية معرفة رقم المشترك.

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تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية حول موعد صرف المعاشات

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