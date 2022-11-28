تشمل اعتقالات.. احتجاجات واسعة في 7 مدن بالصين ضد سياسة “صفر كوفيد”

تواصل – وكالات:

اتسعت رقعة الاحتجاجات في الصين ضد سياسة «صفر كوفيد» لتشمل 7 مدن، ووسط حملة اعتقالات شنتها الشرطة ضد متظاهرين في شنجهاي.

الاحتجاجات بسبب سياسات الإغلاق

وحسب مراقبين، فإن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الصين بسبب سياسات الإغلاق الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمثل تحديًا كبيرًا للرئيس الصيني، خاصة بعد اشتداد الاحتجاجات ضد القيود الصارمة ونشوب حريق أدى إلى مقتل 10 أشخاص في مبنى سكني في منطقة أورومتشي.

تواصل الاحتجاجات ضد القيود الصارمة

وعلى مدار أيام تتواصل الاحتجاجات ضد القيود الصارمة التي تتخذها السلطات الصينية لمكافحة الفيروس وانتشرت في أكبر المدن.

المتظاهرون يطالبون الرئيس الصيني بالتنحي

وفي العاصمة بكين وفي شنغهاي، المركز المالي للبلاد تجمع المتظاهرون حاملين أوراقًا فارغة للتعبير عن استيائهم من الرقابة في البلاد، مطالبين الرئيس شي جينبينغ بالتنحي، وذلك بعدما تأثر الملايين من الأشخاص في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات من اختبارات كورونا الجماعية والحجر الصحي والإغلاق المفاجئ.

وأمس الأحد، تجمع الناس للتظاهر ووضعوا الزهور من أجل ضحايا حرائق أورومتشي في منطقة طريق أورومتشي بشنغهاي.

المحتجون تعرضوا للضرب و الدفع والاقتياد

ووفق شهود عيان، فقد واجه ضباط شرطة وحراس أمن خاصين وضباط شرطة بلباس مدني، المتظاهرين الذين تجمعوا لليوم الثاني، حيث اقتيد المتظاهرون الذين تزعموا الهتافات المناهضة للحكومة، وتعرضوا للضرب أو الدفع والاقتياد إلى سيارات الشرطة في بعض الحالات.

وحسب «bbc»، فإنه من غير المألوف للغاية أن يعبّر الناس علنًا عن غضبهم من قادة الحزب الشيوعي في الصين، حيث يمكن أن يؤدي أي انتقاد حكومي مباشر إلى عقوبات قاسية.

اقرأ أيضًا:

إغلاق صارم.. مئات الطلاب يتظاهرون ضد قيود مكافحة كورونا في الصين