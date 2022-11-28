الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الدفاع الروسية»: إسقاط صواريخ هيمارس ومخازن ذخيرة في محور زابوريجيا
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«الدفاع الروسية»: إسقاط صواريخ هيمارس ومخازن ذخيرة في محور زابوريجيا

«الدفاع الروسية»: إسقاط صواريخ هيمارس ومخازن ذخيرة في محور زابوريجيا

«الدفاع الروسية»: إسقاط صواريخ هيمارس ومخازن ذخيرة في محور زابوريجيا
١٠:٤٢:١٩ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط صواريخ هيمارس ومخازن ذخيرة في محور زابوريجيا.

إحباط هجمات أوكرانية في أطراف زابوريجيا

وأوضحت أن قواتها استطاعت اعتراض صواريخ أوكرانية استهدفت الضفة الشمالية لنهر دنيبرو، مؤكدة إحباط هجمات أوكرانية في أطراف زابوريجيا، مع تقدم قواتها في باخموت.

أوكرانيا: إصابة 110 جنود روس بجروح

من ناحية أخرى أكد الجيش الأوكراني إصابة 110 جنود روس بجروح جراء قصف شنته قواته على مواقعهم في زابوروجيا جنوبي البلاد، مؤكدًا تعرض البلاد قصف روسي مكثف على نيكوبول في مقاطعة دنيبرو.

ونقلت الـ «إيكونوميست» عن مصادر عسكرية أوكرانية أنه لا خطط حاليًا لاستعادة أراض استولت عليها روسيا قبل 24 فبراير الماضي.

كما نقلت «رويترز» عن رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية تأكيدها وجود مؤشرات على أن القوات الروسية تستعد لمغادرة محطة زابوروجيا.

انسحاب القوات الروسية غير صحيح

وكشفت سلطات زابوروجيا الموالية لروسيا أن محطة زابوروجيا تحت السيطرة والمعلومات عن انسحاب القوات الروسية غير صحيحة.

فيما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» مقترحًا لتزويد أوكرانيا بقذائف تحمل قنابل دقيقة يصل مداها لأكثر من 160 كيلومترًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع البريطانية أن لندن قدمت صواريخ موجهة بدقة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا صواريخ هيمارس محور زابوريجيا مقاطعة دنيبرو

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