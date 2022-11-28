الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بشرى لأصحاب الإعاقة الحركية.. كرسي متحرك يعمل بإشارات الدماغ
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بشرى لأصحاب الإعاقة الحركية.. كرسي متحرك يعمل بإشارات الدماغ

بشرى لأصحاب الإعاقة الحركية.. كرسي متحرك يعمل بإشارات الدماغ

بشرى لأصحاب الإعاقة الحركية.. كرسي متحرك يعمل بإشارات الدماغ
١٠:٢٤:١٥ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

ابتكر باحثون في جامعة تكساس في أوستن الأمريكية، كرسيًا متحركًا يعمل بإشارات الدماغ دون تدخل اليدين والقدمين.

ويتم التحكم في الكرسي بالعقل ويترجِم إشارات الدماغ إلى حركاتٍ، وذلك في بشرى سارة لعشرات الملايين من أصحاب الإعاقات الحركية عبر العالم.

ويحتوي الكرسي على غطاء رأس به 31 قطبًا كهربائيًا مصممًا لاكتشاف الإشارات في منطقة الدماغ التي تنظم الحركة، وجهاز كمبيوتر محمولٍ مثبتًا على كرسي متحرك، حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من ترجمة الإشارات إلى حركات.

دون حركة اليدين والقدمين

 وكل ما على المرضى فعله هو تخيل أنهم يحركون أيديهم وأقدامهم، وللتحرك إلى اليمين، تخيل المستخدمون تحريك كلتا الذراعين وللتحرك إلى اليسار، تخيلوا تحريك كلتا الساقين، وفق صحيفة “الديلي ميل”.

وفي تجربة مثيرة وتبث الأمل في الملايين، قام ثلاثة أفراد يعانون من الشلل الرباعي، ومن عدم القدرة على تحريك أذرعهم وأرجلهم بسبب إصابات العمود الفقري، بتشغيل الكرسي المتحرك في بيئة طبيعية مزدحمة بدرجات متفاوتة من النجاح.

ويوفر غطاء الجمجمة طريقة غير جراحية لجمع إشارات الدماغ ونقلها إلى جهاز قريب، وهو، في هذه الحالة، الكمبيوتر المحمول الموجود على ظهر الكرسي المتحرك.

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