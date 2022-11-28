أقلها 18 درجة بطريف.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة وجازان، و32 في المدينة المنورة وجدة والقنفذة وينبع، و31 درجة في الدمام وشرورة و30 درجة في بريدة ووادي الدواسر والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 18 في طريف.

تبدأ الليلة.. حالة وسمية سادسة غزيرة المطر

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الليلة الحالة السادسة من الوسم، حيث أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة سريعة لكنها غزيرة المطر مع احتمال تكون سحب عملاقة ممطرة تؤدي إلى جريان الأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها، مبينًا أن الغزارة متوقعة على الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، وأنه ينصح برفع الحلال عن الأودية.

أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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