الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والجمارك» تحذر: استيراد جهاز إرسال تلفزيوني يتطلب موافقة هذه الجهة
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«الزكاة والجمارك» تحذر: استيراد جهاز إرسال تلفزيوني يتطلب موافقة هذه الجهة

«الزكاة والجمارك» تحذر: استيراد جهاز إرسال تلفزيوني يتطلب موافقة هذه الجهة

«الزكاة والجمارك» تحذر: استيراد جهاز إرسال تلفزيوني يتطلب موافقة هذه الجهة
١٠:١٦:١٦ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني، تتطلب موافقات مسبقة من هيآت مختصة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين.

الهيئة العامة للإعلام

وفي ردها على السائل، قالت الهيئة، إنه “لاستيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وفي حال كان الجهاز مزودًا بمنفذ إنترنت يستوجب موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”.

ومؤخرًا، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبيّن فقط للمساعدة على إتمام عملية الاستيراد بوقت قياسي.

وقالت الهيئة إنه يجب توافر ما يلي:

1- تأكد من صحة المعلومات المقدمة.

2- قدم المستندات المطلوبة مسبقًا قبل وصول الإرسالية (بوليصة الشحن – الفاتورة)

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