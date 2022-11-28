مجددًا.. تايوان ترصد تحرك طائرة مسيرة هجومية صينية و9 طائرات و4 سفن حربية

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت طائرة استطلاع هجومية عسكرية صينية مسيرة من طراز «CH-4» كانت تقترب من الجزيرة.

رصد 9 طائرات عسكرية و4 سفن حربية صينية

وأوضحت أنها رصدت 9 طائرات عسكرية و4 سفن حربية صينية، مؤكدة أن الطائرة المسيرة عبرت لبعض الوقت ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان في الجزء الشمالي منه.

وأضافت أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية أربع سفن تابعة للبحرية الصينية وتسع طائرات في المنطقة المحاذية للجزيرة، مشيرة إلى أن الجيش التايواني رد بإرسال الدوريات الجوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

تايوان خط أحمر

فيما أعلن وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، أنه أكد لنظيره الأمريكي أن جزيرة تايوان تمثل «خطًا أحمر» بالنسبة لبكين.

وأوضح أن السبب الرئيس للوضع الحالي الذي يواجه الصين والولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا إستراتيجيًا خاطئًا، مؤكدًا أن الصين ليست مسؤولة عن الوضع الحالي للعلاقات.

الصين تطالب واشنطن بتبني سياسات منطقية

وحسب «رويترز»، فإن الوزير الصيني أكد لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، في سيم ريب بكمبوديا على ضرورة احترام مصالح بكين الأساسية، وضرورة تبني واشنطن سياسات منطقية تجاه بكين.

وأكد أن حل قضية تايوان يخص الشعب الصيني وليس من الخارج، مؤكدًا على أن الجيش الصيني قادر على حفظ وحدة أراضيه.

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