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هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر التريند في المملكة

هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر التريند في المملكة

هاشتاق «الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر التريند في المملكة
٠٩:٥٥:٤٨ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر تريند “#الضمان_الاجتماعي_المطور” موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الإعلان عن نتائج الأهلية 12.

ودعا مواطنون إلى النظر مجددًا في شروط الأهلية لبعض الفئات وعلى رأسها المرأة المطلقة والأرملة.

وقالت إيمان: “المطلقات والأرامل والأيتام ومن دخله ضعيف هم أحوج للضمان الإجتماعي، فلماذا يتم وضع شروط تعجيزية  مثل عقد إيجار وغيرها مع أنهم يستحقون فعلاً ليواجهوا الغلاء، ونحن ولله الحمد نملك فائض ميزانية”.

آلية احتساب الأسرة في الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد كشفت عن آلية احتساب الأسرة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

وأكدت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة.

إثبات الاستقلالية

وأوضحت الوزارة ردًا على استفسارات عدة وردت إليها في هذا الشأن عبر موقع “تويتر”، أنه في حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائلة، ويمكن التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الموارد البشرية، قد كشفت عن رقم الضمان الاجتماعي المطور، والذي يُمكّن المستفيدين من التعرف على قيمة المعاش الاجتماعي وموعد صرفه.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمستفيدين التعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرفه، من خلال التواصل عبر الرقم الآتي: 19911

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