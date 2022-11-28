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تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

تنبيه مهم من «تقويم التعليم» حول شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
٠٩:٣٠:٠٥ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بخصوص شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص قال فيه: هل هذا الاختبار لشاغلي الوظائف التعليمية فقط أم للجميع؟.

وردت الهيئة قائلة: “للمعلمين على رأس العمل: يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق، ويستثنى من ذلك من كان على رأس العمل عند نفاذ لائحة الوظائف التعليمية، فيشترط حصوله على مؤهل الدبلوم فما فوق”.

وأضافت أنه “للخريجين الجدد ممن ليسوا على رأس العمل: يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق”.

وفتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في 20 من الشهر الجاري، باب التسجيل، في الاختبار التخصصي للرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال.

وفي وقت سابق، قالت “تقويم التعليم”، عبر حسابها على تويتر، إن فتح باب التسجيل للرجال، يبدأ في 20 من نوفمبر، لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وللجميع في 23 من نوفمبر الجاري.

ويستمر التسجيل حتى نهايته في الخامس من يناير المقبل من عام 2023.

ضوابط حصول المعلمين على الرخصة المهنية

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، من النساء، يكون في 27 من نوفمبر الجاري، وللجميع يبدأ من اليوم 30 من نوفمبر الجاري.

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