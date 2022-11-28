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البطاطا وزيادة الوزن.. نتائج واعدة تبدد الاعتقاد السائد

البطاطا وزيادة الوزن.. نتائج واعدة تبدد الاعتقاد السائد

البطاطا وزيادة الوزن.. نتائج واعدة تبدد الاعتقاد السائد
٠٩:٤٤:٥١ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت نتائج دراسة حديثة دراسة حديثة أن البطاطا يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد، دون بذل الكثير من الجهد.

وكشف العلماء أن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية معينة من الطعام، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية.

وشعر المشاركون في الدراسة بالشبع أسرع بعد استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بالبطاطا، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وترتبط البطاطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، لكن الدراسة أشارت إلى نتائج مخالفة لذلك.

نتائج مفاجئة بعد استبدال اللحوم بالبطاطا

وقالت البروفيسور، كانديدا ريبيلو، من مركز “بنينغتون” للأبحاث في لويزيانا: “الجانب الرئيس من دراستنا هو أننا لم نقلل من حجم الوجبات ولكن قللنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطا.

وأضافت: “عند استبدال بعض اللحوم بالبطاطا، وجد المشاركون أنفسهم ممتلئين بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان لم ينهوا الوجبة”.

وأجرى الباحثون الدراسة على 36 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 18 و 60 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الأنسولين.

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