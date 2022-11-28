تنبيه مهم من حساب المواطن: حالة الاعتراض منتهية تعني قبول الاعتراض

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن حالة الاعتراض منتهية تعني قبول الاعتراض.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، يسأل عن ماذا تعني حالة الاعتراض منتهية.

ورد الحساب عليه قائلاً: “حالة الاعتراض منتهية تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تم الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يناير”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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