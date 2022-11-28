ماذا عن الركاب.. هذا ما فعلته طائرة اصطدمت ببرج كهرباء

تواصل – فريق التحرير:

في أجواء ضبابية ورطبة في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند الأمريكية، سقطت أمس طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد على بعد نحو 30 ميلا شمالي العاصمة واشنطن.

الحادث تسبب في انقطاع الكهرباء

وحسب هيئة مكافحة الحرائق والإنقاذ في المقاطعة، فقد تسبب الحادث في انقطاع الكهرباء بشكل كبير مع مواصلة أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة في الأسلاك، حسب صحيفة «الرأي».

الطائرة علقت في خطوط الكهرباء

وأوضحت أن الطائرة تحطمت نحو الساعة 5.30 مساء بالتوقيت المحلي، بعدما علقت في خطوط الكهرباء الحية على بعد 100 قدم من الأرض.

تم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن إشارات المرور

وقالت شركة بيبكو للمرافق في منطقة واشنطن، إن سقوط الطائرة على الأسلاك أدى إلى انقطاع لكهرباء عما يتراوح بين 85 ألف و90 ألف شخص، مشيرة إلى أنه تم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن العديد من إشارات المرور في المنطقة.

الركاب محاصرون داخل الطائرة لكنهم على قيد الحياة

وعلى الرغم من أن رئيس الإطفاء رفض فيما بعد تأكيد عدد الركاب، فقد أكد مسؤولو الإطفاء أن شخصين كانا على قيد الحياة ولكنهما محاصران داخل الطائرة.