الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ماذا عن الركاب.. هذا ما فعلته طائرة اصطدمت ببرج كهرباء
تنبيه مهم.. غدًا انتهاء مهلة تقديم طلبات تملك العقارات لدى «إحكام»
دعاء عظيم جامع لتيسير الأمور احرص عليه ولا تُفرط فيه.. «الخثلان» ينصح
واتساب يبدأ اختبار ميزة جديدة طال انتظارها
تهدد مشجعي كأس العالم.. كل ما تريد معرفته عن إنفلونزا الإبل
تبدأ الليلة.. «الحصيني» يتوقع حالة وسمية سادسة غزيرة المطر على الجوف والشمالية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ماذا عن الركاب.. هذا ما فعلته طائرة اصطدمت ببرج كهرباء

ماذا عن الركاب.. هذا ما فعلته طائرة اصطدمت ببرج كهرباء

ماذا عن الركاب.. هذا ما فعلته طائرة اصطدمت ببرج كهرباء
٠٨:٥٦:١١ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في أجواء ضبابية ورطبة في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند الأمريكية، سقطت أمس طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد على بعد نحو 30 ميلا شمالي العاصمة واشنطن.

الحادث تسبب في انقطاع الكهرباء

وحسب هيئة مكافحة الحرائق والإنقاذ في المقاطعة، فقد تسبب الحادث في انقطاع الكهرباء بشكل كبير مع مواصلة أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة في الأسلاك، حسب صحيفة «الرأي».

الطائرة علقت في خطوط الكهرباء

وأوضحت أن الطائرة تحطمت نحو الساعة 5.30 مساء بالتوقيت المحلي، بعدما علقت في خطوط الكهرباء الحية على بعد 100 قدم من الأرض.

تم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن إشارات المرور

وقالت شركة بيبكو للمرافق في منطقة واشنطن، إن سقوط الطائرة على الأسلاك أدى إلى انقطاع لكهرباء عما يتراوح بين 85 ألف و90 ألف شخص، مشيرة إلى أنه تم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن العديد من إشارات المرور في المنطقة.

الركاب محاصرون داخل الطائرة لكنهم على قيد الحياة

وعلى الرغم من أن رئيس الإطفاء رفض فيما بعد تأكيد عدد الركاب، فقد أكد مسؤولو الإطفاء أن شخصين كانا على قيد الحياة ولكنهما محاصران داخل الطائرة.

 

الكلمات الدلالية:
أمريكا انقطاع الكهرباء سقوط طائرة مقاطعة مونتجمري واشنطن ولاية ماريلاند

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة جدة تحقق في سقوط طفلة داخل خزان صرف صحي (صور)

شرطة جدة تحقق في سقوط طفلة داخل خزان صرف صحي (صور)

٠٧:٤٢ م، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥
حصر تفتيش ومراقبة محال التزيين على العناصر النسائية

حصر تفتيش ومراقبة محال التزيين على العناصر النسائية

٠٢:٢٠ ص، الجمعة، ١٢ سبتمبر ٢٠١٤
الحصيني: أجواء‏ ماطرة لعدة أيام على مرتفعات ‫الطائف والباحة وعسير وجازان

الحصيني: أجواء‏ ماطرة لعدة أيام على مرتفعات ‫الطائف والباحة وعسير وجازان

٠٣:٣٢ م، الجمعة، ١٨ يوليو ٢٠١٤
طيران العدو الصهيوني يُوسّع تحليقه فوق الأراضي اللبنانية

طيران العدو الصهيوني يُوسّع تحليقه فوق الأراضي اللبنانية

٠٤:٤٠ م، الأحد، ٠١ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *