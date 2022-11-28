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دعاء عظيم جامع لتيسير الأمور احرص عليه ولا تُفرط فيه.. «الخثلان» ينصح
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دعاء عظيم جامع لتيسير الأمور احرص عليه ولا تُفرط فيه.. «الخثلان» ينصح

دعاء عظيم جامع لتيسير الأمور احرص عليه ولا تُفرط فيه.. «الخثلان» ينصح

دعاء عظيم جامع لتيسير الأمور احرص عليه ولا تُفرط فيه.. «الخثلان» ينصح
٠٨:٣٦:٠٥ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن هناك دعاء عظيمًا جامعًا لتيسير الأمور وإزالة العوائق والصعوبات، على المرء أن يحرص عليه ولا يفرط فيه.

الدعاء العظيم ذكره الله تعالى عن نبيه موسى

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن هذا الدعاء العظيم ذكره الله تعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهو «رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري»، فهو دعاء حسن وييسر الله به على عباده أمورهم.

رب اشرح لي صدري

وأضاف أن العبد حينما يقول: «رب اشرح لي صدري»، فقد سأل الله تعالى أن يزيل عنه العوائق الداخلية، وإذا قال: «ويسر لي أمري»، فقد سأل الله عز وجل أن يزيل عنه العوائق الخارجية.

عدم التفريط في الدعاء بأي حال من الأحوال

وأكد أن هذا الدعاء هو من الأدعية العظيمة النافعة والجامعة، والتي ينبغي على المسلم التمسك بها وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال، مع أذكار الصباح والمساء التي تكون دومًا سببًا لحفظ الله تعالى ورعايته لعباده.

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الكلمات الدلالية:
الخثلان الدعاء تيسير الأمور سعد الخثلان نبيه الله موسى

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