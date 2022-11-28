تنبيه مهم.. غدًا انتهاء مهلة تقديم طلبات تملك العقارات لدى «إحكام»

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تنتهي فترة استقبال طلبات تملك العقارات، من قبل الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، بتاريخ 29 /11/ 2022، أي غدًا الثلاثاء.

وقالت “إحكام”، إنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، مفيدة أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك:

1 – أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ.

2 – تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.

3 – ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

4 – أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679 ) في 9 / 11 / 1387هـ.

وأكدت أنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقًا لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

تقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم

وأفادت الأمانة بأنها أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم «920035544».

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