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تهدد مشجعي كأس العالم.. كل ما تريد معرفته عن إنفلونزا الإبل

تهدد مشجعي كأس العالم.. كل ما تريد معرفته عن إنفلونزا الإبل

تهدد مشجعي كأس العالم.. كل ما تريد معرفته عن إنفلونزا الإبل
٠٨:٢١:١٧ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذر باحثون من تحول إنفلونزا الإبل – أو ما يُعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) – إلى وباء بين مشجعي كأس العالم في قطر.

وتنتقل إنفلونزا الإبل إلى البشر من الجمال المصابة، وقد تم رصد العديد من الحالات في كثير من البلدان في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا.

وسجلت حوالي 27 دولة في المنطقة حالات، منذ العام 2012، مما أدى إلى 858 حالة وفاة معروفة بسبب العدوى والمضاعفات المرتبطة.

وذكرت تقارير صادرة من قطر أن هناك 28 حالة معروفة من إنفلونزا الإبل، كما وجد الخبراء أن كل الحالات كانت على اتصال بالإبل، وفق موقع “إرم نيوز”.

وكانت منظمة الصحة العالمية (WHO)، حذرت من أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “إنفلونزا الإبل”، يمكن أن تسبب جائحة.

أعراض إنفلونزا الإبل

تتراوح أعراض إنفلونزا الإبل بين الخفيف، بحيث يمكن ألا يلاحظها المصاب، والحاد الذي يصل إلى الوفاة.

وتشمل الأعراض ما يلي:

– الحمى.

-السعال.

-ضيق التنفس.

-الإسهال أحيانا.

خطورة إنفلونزا الإبل

حذر باحثون من أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، هم كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة، مثل: أمراض الكلى، والسرطان، والربو، وداء السكريز

وقال  الباحثون إن هؤلاء يجب أن يتجنبوا الاتصال مع الإبل العربي أو شرب لبن النوق النيئ أو بولها أو أكل اللحوم التي لم يتم طهيها جيدًا.

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