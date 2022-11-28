تبدأ الليلة.. «الحصيني» يتوقع حالة وسمية سادسة غزيرة المطر على الجوف والشمالية

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الليلة الحالة السادسة من الوسم حيث أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة سريعة لكنها غزيرة المطر، مع احتمال تكون سحب عملاقة ممطرة تؤدي إلى جريان الأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها، مبينًا أن الغزارة متوقعة على الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، ونصح برفع الحلال عن الأودية.

أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار

كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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