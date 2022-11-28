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دراسة جديدة: رائحة الفم لها علاقة بهذه الأورام

دراسة جديدة: رائحة الفم لها علاقة بهذه الأورام

دراسة جديدة: رائحة الفم لها علاقة بهذه الأورام
٠٧:٥٣:٢٣ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة أجراها باحثون في معهد كارولنسكا في السويد، أن رائحة الفم الناتجة عن بعض البكتيريا الأكثر شيوعًا، قد تكون علامة على بعض الأورام، ومنها أورام البنكرياس.

وقام الباحثون في معهد كارولنسكا الآن، بتحليل العينات التي جمعت بين عامي 2010 و2020 في مستشفى جامعة كارولينسكا في السويد، من سجلات مرضى يعانون من التهابات فموية شديدة وأنتجوا قائمة بالبكتيريا الأكثر شيوعًا.

وأوضحت البروفيسورة مارغريت سالبرغ تشين، من قسم طب الأسنان في معهد كارولينسكا: “إننا نبلغ هنا، لأول مرة، عن التركيب الميكروبي للعدوى البكتيرية من العينات التي جمعت على مدى عشر سنوات في مقاطعة ستوكهولم”.

الإصابات البكتيرية

وأظهرت النتائج، وفق الباحثة ذاتها، أن العديد من الإصابات البكتيرية مرتبطة بأمراض جهازية مزمنة وبعضها زاد خلال العقد الماضي في ستوكهولم، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وتابعت: “تقدم نتائجنا نظرة جديدة إلى تنوع وانتشار الميكروبات الضارة في العدوى الفموية. والاكتشاف ليس مهما فقط لطب الأسنان، بل يساعدنا أيضًا على فهم دور عدوى الأسنان في المرضى الذين يعانون من أمراض كامنة”.

وأشارت إلى أنه إذا أصابت بكتيريا معينة الفم وتسببت في تلفه، فمن المحتمل جدًا أنها يمكن أن تكون ضارة للأنسجة في أماكن أخرى من الجسم مع انتشار العدوى.

وكانت دراسات سابقة أظهرت وجود روابط واضحة بين صحة الفم والأمراض الشائعة المهددة للحياة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر.

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