198منظمة فلسطينية ودولية تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في جرائم الاحتلال

تواصل – وكالات:

طالبت 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.

المنظمات ترفع مذكرة عاجلة للجنائية الدولية

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد دعت المنظمات في مذكرة رفعتها للجنائية الدولية، إلى الإدانة العلنية لتصنيف دولة الاحتلال لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كـ«إرهاب»، وكذلك دعوتها إلى التراجع عن قرارها.

وطالبت بإدراج الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري غير المبرر على قطاع غزة في أغسطس 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.

استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

وشددت على ضرورة تسريع التحقيق بالوضع في فلسطين، ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الإسرائيلية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

إدانة جرائم الفصل العنصري

وأكدت أن جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملاً بالمادة 9 من نظام روما الأساسي.

منع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم

وطالبت باتخاذ التدابير المناسبة، في إطار ممارسة ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، لمنع وردع ممارسات الفصل العنصري، وقوات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم فيه عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في مجموعات متتالية ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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