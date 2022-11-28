هيئة سوق المال تتوقع إدراج 46 شركة خلال العام الحالي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة سوق المال عن توقعها بإدراج 46 شركة خلال العام الحالي فيما ارتفع حجم تداول المؤسسات من 20% إلى 40% من السوق خلال 3 سنوات، وذلك نتيجة الزيادة في الطروحات من أجل التوسع.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية لأكثر من 400 مليار ريال، وذلك بعد إطلاق العديد من البرامج والمبادرات المالية وفتح السوق للمستثمرين الأجانب وإدراجه في المؤشرات العالمية.

إطلاق العديد من البرامج

من جانبه، قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إنه جرى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية خلال الفترة الماضية لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومن بينها “برنامج تطوير القطاع المالي” والإستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج (شريك).

وأوضح أن سوق الأسهم تم إدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى لوصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال.

وأضاف أن متوسط تداولات المستثمر المؤسسي يصل إلى 30% من إجمالي تداولات السوق حاليًا، وهو يعتبر ضعف ما كانت عليه قبل 3 سنوات.

اقرأ أيضًا:

هيئة سوق المال تغرم أميرين متهمَين بالتلاعب في تداول أسهم «شمس»