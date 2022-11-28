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تبدأ بـ500 ريال.. تعرف على أسعار وكيفية التأمين على المنازل ضد الأمطار
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تبدأ بـ500 ريال.. تعرف على أسعار وكيفية التأمين على المنازل ضد الأمطار

تبدأ بـ500 ريال.. تعرف على أسعار وكيفية التأمين على المنازل ضد الأمطار

تبدأ بـ500 ريال.. تعرف على أسعار وكيفية التأمين على المنازل ضد الأمطار
٠٧:٤٠:٤٦ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مصدر في قطاع التأمين، أن أسعار التأمين على المنازل تبدأ بـ500 ريال وفقًا لقيمة المحتويات، ويختلف السعر إذا كان المنزل شقة إيجار أو تمليك.

من جانبه قال المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد لصحيفة “عكاظ”، إن البعض تنقصه ثقافة التأمين التي ينتبه لها عند وقوع الخسائر والأضرار.

ودعا إلى تعميم تدريس ثقافة التأمين في المدارس لنشر الوعي وسط المواطنين للحفاظ على مدخراتهم المالية والاقتصادية، موضحًا في ذات الوقت أن الدولة تمد يد العون للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية ولا بد من دراسة المخاطر وتفعيل الحماية سواء بالتأمين أو إدارة المخاطر بشكل فعلي ومحكم.

شركات التأمين

بدوره، أوضح الخبير في قطاع التأمين رامي الحوشان، أن بعض شركات التأمين توفر منتجًا للتأمين على المنازل ويشمل ذلك الأضرار الناتجة عن السيول إضافة إلى الحريق وبعض الأخطار الأخرى. وعادة ما تكون تكلفة هذا النوع من التأمين معقولة جدًا بحسب حجم وقيمة المنزل وقيمة الأثاث ومحتوياته.

ونوه إلى ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بوثائق التأمين قبل الشراء، إذ أن بعض التغطيات التأمينية مثل الأضرار الناتجة عن السيول أو البرد قد تكون مشمولة بشكل قياسي في وثيقة التأمين الشامل، أو قد تكون منفعة إضافية مقابل مبلغ إضافي، وكذلك الأمر بالنسبة للتأمين على المنزل.

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