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مكرر السوق المالية الحالي الأدنى منذ منتصف 2016 رغم هبوط الأسهم
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مكرر السوق المالية الحالي الأدنى منذ منتصف 2016 رغم هبوط الأسهم

مكرر السوق المالية الحالي الأدنى منذ منتصف 2016 رغم هبوط الأسهم

مكرر السوق المالية الحالي الأدنى منذ منتصف 2016 رغم هبوط الأسهم
٠٧:٢٩:١٢ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت مكررات الأرباح في سوق الأسهم وبلغت 12.8 مرة بنهاية جلسة 24 نوفمبر الجاري – باستثناء الشركات الخاسرة – وذلك بعد أن كانت عند 17.7 مرة بنهاية الربع الثاني، ونحو 24.5 مرة، كما الربع الأول من العام الجاري.

وكشف رصد لصحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات “تداول”، أن مكرر السوق الحالي الأدنى منذ منتصف 2016، وذلك بحسب البيانات الربعية لـ”تداول”.

ومع استمرار تراجع القيم السوقية منذ مايو الماضي ونمو أرباح الشركات، تراجعت المكررات من أعلى مستوى مسجل في الربع الثاني من 2021 البالغ 33 مرة تقريبًا.

المكرر الحالي قد يكون عاملاً داعمًا للسوق

والمكرر الحالي قد يكون عاملاً داعما للسوق  الذي تراجع لأدنى مستوياته في عام، ولا سيما أن المكرر الحالي نحو النطاق التاريخي للسوق الذي يراوح بين 15.3 و12.2 مرة.

ومكرر الأرباح هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته، ويعني ذلك عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه عند الشراء، وعليه فكلما انخفض مكرر ربحية شركة ما فهو مؤشر إيجابي، في حين كلما ارتفع كان مؤشرًا على تضخم سعر السهم، مقارنة بأرباحه.

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