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«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:١٨:١٧ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، تصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد تبوك حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

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