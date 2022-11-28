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تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة
٠٣:٠٤:٤٢ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من مكة المكرمة، عسير والباحة.

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وتشير توقعات الأرصاد، إلى استمرار الحالة الجوية على المناطق الثلاث حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس رياح نشطة سحب رعدية

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