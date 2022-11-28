الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خامنئي يعترف بتدخل نظامه في دول عربية.. ويشيد بقوات «الباسيج»
يشمل السيول والحرائق.. مصدر يوضح تفاصيل التأمين على المنازل: يبدأ بـ 500 ريال
تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. سحب رعدية ورياح نشطة
دراسة: النسيان لدى كبار السن قد يكون مؤشرا لمرض نفسي
عقيل العقيل يتوقع : شتاء هذا العام الأدفأ والأعلى في معدل الأمطار
عناكب ضخمة تقتحم منازل في أستراليا بسبب الأمطار

الرئيسية

 /

دولي

 /

خامنئي يعترف بتدخل نظامه في دول عربية.. ويشيد بقوات «الباسيج»

خامنئي يعترف بتدخل نظامه في دول عربية.. ويشيد بقوات «الباسيج»

خامنئي يعترف بتدخل نظامه في دول عربية.. ويشيد بقوات «الباسيج»
٠٣:١١:٤٨ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حاول المرشد الإيراني علي خامنئي شد عزيمة عناصر قوات الباسيج، في مواجهة الاحتجاجات المشتعلة في البلاد، في شهرها الثالث، خلال كلمة أمام حشد من ميليشيا «الباسيج» في يوم تأسيسها.

يصف المتظاهرين بـ«مثيري الشغب»

تمسك خامنئي بوصف المحتجين بـ«مثيري الشغب»، وحضّ قوات الباسيج على حفظ الجاهزية الميدانية، محذراً من أن «هناك العديد من المفاجآت في عالم السياسة».

وتابع: «المشكلة ليست أربعة مثيري شغب في الشارع، العدو الرئيسي هو الاستكبار العالمي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، أغلق الباب بوجه المطالب للحوار مع المحتجين، والدعوات من أجل الاستفتاء، وصرح: «يقول لنا البعض في الصحف والفضاء الإلكتروني إنه يكفي حلّ مشكلتكم مع أمريكا وسماع صوت الشعب، لإنهاء الاضطرابات التي بدأت قبل عدّة أسابيع»، حسب “الشرق الأوسط”.

اقرأ أيضا:

سجين سياسي: إيران تنفذ «إبادة جماعية» للأكراد والبلوش

مفاجأة.. ابنة شقيقة «خامنئي» تدعو لمقاطعة النظام الذي يقتل الأطفال في إيران

محتجون إيرانيون يستهدفون مقرات الباسيج (فيديو)

تدخلات في سوريا ولبنان والعراق

وأقر خامنئي بتدخل نظامه في سياسات وتوجهات دول سوريا، ولبنان، والعراق، وقال إن: “امتداد – ما سمّاه الثورة-  في العراق وسوريا ولبنان أصبح فاعلاً”.

وتابع: “تم إنجاز عمل كبير هو هزيمة أمريكا في البلدان الثلاثة.. فشل مخطط أمريكا في القضاء على حزب الله وحركة أمل في لبنان، وكذلك فشلت في سوريا والعراق رغم إنفاق مليارات الدولارات”.

448 محتجا قتلوا حتى الخميس

ذكرت منظمة حقوقية إن 448 محتجاً قتلوا حتى الخميس الماضي، كما نشر موقع “إيران إنترناشيونال” أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 540 طالبًا وطالبة، منذ بدء الاحتجاجات وحتى السبت الماضي.

وقال خامنئي في كلمته، إن: “قوات الباسيج ضحوا بأرواحهم لحماية الشعب من مثيري الشغب.. وجود الباسيج يظهر أن الثورة الإسلامية بخير”.

وحاول خامنئي التقليل من تأثير الاحتجاجات المشتعلة في شوارع إيران وقال: “المشكلة ليست أربعة من مثيري الشغب في الشارع، حتى لو عوقب كل مثير شغب وكل إرهابي… ساحة المعركة أوسع من ذلك بكثير. العدو الرئيسي هو الاستكبار العالمي”، حسبما نقلت “رويترز” و”فرانس برس”.

الكلمات الدلالية:
أخبار إيران إيران احتجاجات إيران طهران على خامنئي قوات الباسيج

مواد ذات صلة

المزيد
واشنطن: إيران تؤجج العنف في دول المنطقة

واشنطن: إيران تؤجج العنف في دول المنطقة

١٠:٥٧ م، الأثنين، ٠٢ يوليو ٢٠١٨
موقع أمريكي: 1030 حادث إطلاق نار منذ 2013

موقع أمريكي: 1030 حادث إطلاق نار منذ 2013

٠١:٠٠ ص، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
قصف مجهول للحدود الشمالية لـ موريتانيا ومقتل 3 جنود

قصف مجهول للحدود الشمالية لـ موريتانيا ومقتل 3 جنود

٠٢:٣٧ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
اليمن.. قوات الشرعية تقتحم معسكراً استراتيجياً في «تعز»

اليمن.. قوات الشرعية تقتحم معسكراً استراتيجياً في «تعز»

٠٦:٣١ م، الأربعاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *