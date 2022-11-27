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عقيل العقيل يتوقع : شتاء هذا العام الأدفأ والأعلى في معدل الأمطار
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عقيل العقيل يتوقع : شتاء هذا العام الأدفأ والأعلى في معدل الأمطار

عقيل العقيل يتوقع : شتاء هذا العام الأدفأ والأعلى في معدل الأمطار

عقيل العقيل يتوقع : شتاء هذا العام الأدفأ والأعلى في معدل الأمطار
٠٢:٥٣:١١ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إننا ندخل في فصل الشتاء تدريجيا، وحسب التقارير والملخصات الأخيرة للتقرير المناخي لفصل الشتاء فإنه هذا العام سيكون أدفأ مما هو معتاد.

وأوضح “العقيل” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة التاسعة”، المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، أن من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام الأعلى في معدل الأمطار.

وتابع : الأمطار ستكون على مناطق شمال غرب وشمال وشمال شرق المملكة، كما انها ستكون على السواحل الغربية وسواحل المدينة المنورة وتبوك.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أطلقت تحذيرات لسكان أجزاء من عدة مناطق في المملكة بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد، لاحتمالية سقوط أمطار رعدية.

وأوضح “الدفاع المدني” أن هذه الحالة تبدأ من غد الإثنين وتستمر حتى الأربعاء القادم، مناشدة الجميع بتوخِّي الحيطة والحذر.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأشار التقرير، إلى أنه قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.

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كما أهابت المديرية العامة بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد الجوية شتاء طقس السعودية عقيل العقيل

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