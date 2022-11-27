دراسة: النسيان لدى كبار السن قد يكون مؤشرا لمرض نفسي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن مشاكل النسيان لدى كبار السن، قد تكون مؤشرا للإصابة بحالة من الاكتئاب، ما يستدعي التدخل لضبط الحالة النفسية لكبار السن.

وتفصيلا، أوضح الدكتور أندرياس هاجيمان وفقا للدراسة، أن النسيان لدى كبار السن قد يشير إلى الاكتئاب أيضاً، وليس إلى الخرف فقط.

وأضاف أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني أنه إلى جانب نقص الدافع وفقدان الأمل، غالباً ما يعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من قيود معرفية أيضاً، حيث إنهم يجدون صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء.

اقرأ أيضا:

كاتب: أخشى أن يطوي النسيان الـ 600 موظف في جامعة طيبة

ولفت الطبيب الألماني، إلى أنه يمكن التفرقة بين الاكتئاب والخرف في مرحلة الشيخوخة من خلال أن مرضى الاكتئاب لا يعانون من تشوش الذهن، إذ يمكنهم على سبيل المثال الإجابة بشكل صحيح عن الأسئلة حول اليوم والوقت، وذلك بخلاف مرضى الخرف.

وخلصت الدراسة، إلى أهمية استشارة طبيب نفسي عند ملاحظة أعراض الاكتئاب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب، إضافة إلى ممارسة الهوايات والتواصل الاجتماعي مع الأهل والمعارف والأصدقاء.

اقرأ أيضا:

الخثلان يوجه نصيحة لمن يعاني كثرة السهو والنسيان في الصلاة.. ماذا قال؟