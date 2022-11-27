عناكب ضخمة تقتحم منازل في أستراليا بسبب الأمطار

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ذكرت تقارير إعلامية أن حسابات لمواطنين أستراليين نشرت مقاطع فيديو وصورا لعناكب ضخمة اقتحمت منازل وأحياء سكنية، إثر هطول أمطار غزيرة

معتادة في أستراليا

وذكرت “روسيا اليوم”، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الأستراليين لا يتفاجأون عادة بالعناكب الكبيرة، إلا أن النمو الكبير لتواجدها في ظروف رطبة مواتية يمثل قلقا بالغا للسكان.

تواجدها أصبح خطرا

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد المتابعين، وجود عنكبوت ضخم في دورة مياه أحد المنازل السكنية، فيما تثير الثعابين أيضا الخوف، إذ هاجم ثعبان غير سام، يبلغ طوله 3 أمتار، صبيا يبلغ من العمر 5 سنوات، وسحبه إلى حوض السباحة، إلا أن والد الطفل تمكن من إنقاذه.

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