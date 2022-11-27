9 أنواع من الحلوى الآمنة يمكن تناولها دون خطورة

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تناول تقرير نشره موقع متخصص، طريقة الوصول إلى حلوى آمنة صحيا، ولا تتسبب في أمراض أبرزها السمنة، وارتفاع نسب السكر، وغيرها من الظواهر الخطيرة.

ونشر موقع “Eat This” المتخصص، مقالة، تضمنت عرض 9 أنواع من الحلوى تعتبر آمنة صحيا، ومن الأكثر ملاءمة للصحة من بين الحلويات، وهي:

1- الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة، على عكس الشائع، من العناصرالمفيدة للجسم، حال تناولها بالقدر المناسب، فهي تحتوي على نسبة قليلة من السكر والكاكاو. وهذا يعني سعرات حرارية أقل، ولكن المزيد من العناصر الغذائية، مثل مركبات الفلافونويد، حسب “القبس”.

2- الكمثرى المسلوق

يمكن سلق الكمثرى “الإجاص” في ماء الليمون وعصير التفاح وعدد من السوائل الأخرى. إنها حلوى بسيطة ولكنها خفيفة وصحية، تحتوي حبة الكمثرى الواحدة على حوالي 100 سعرة حرارية، ومزجها بقليل من الكريمة.

3- الفاكهة المجمدة

تقدّم بعض العلامات التجارية، التي يتم شراؤها من المتاجر، خيارات قليلة السعرات الحرارية وقليلة السكر، كما يمكن صنعها في المنزل لتجنّب السكريات المضافة أو الحد منها على الأقل، وأيضا الحصول على الألياف والعناصر الغذائية الأخرى مع الحلويات.

4- شوفان التفاح المقرمش

باستخدام الشوفان، والمكسرات، والفاكهة، وقليل من الدقيق الأبيض والسكر والزبدة، يمكن صناعة خبز التفاح الحلو، ونحصل من الشوفان والمكسرات، على الألياف والدهون الصحية.

5- مزيج الفاكهة والجبن

تمتزج فيها حلاوة الفاكهة الطازجة، أو المجففة جيدا، مع قشدة الجبن، ويمكن استخدام جبن الماعز، أو الشيدر، مع التمر أو التين أو التفاح.

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6- بارفيه الزبادي

يمكن أن تكون طرية مثل مثلجات الآيس كريم، مع القليل من السكر المضاف، والمزيد من الألياف، والكثير من العناصر الغذائية. ابدأ بالزبادي العادي الذي يحتوي على نسبة سكر أقل بكثير من الأنواع ذات النكهة، ضع فوقها التوت الطازج وبعض المكسرات.

7- الموز مع الشوكولاتة والمكسرات

تتميز بأنها سهلة التحضير ومناسبة للنظام الغذائي، لتظهر كحلوى فاخرة وممتعة، باستخدام بعض شرائح الموز المجمدة، ثم إذابة القليل من الشوكولاتة السوداء ووضع المكسرات بينها، وتقدم باردة بعد مرور وقت في المبرد.

8- التوت مع القشدة

ذكر التقرير أن هذه الحلوى مزيج كلاسيكي حلو ورطب، بقليل من السعرات الحرارية، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب، مثل مضادات الأكسدة والألياف.

الكوب الواحد منه مع القليل من الكريمة المخفوقة أو الكريمة الحامضة القليلة الدسم، يمنح 20 إلى 50 سعرة حرارية، ولكن القليل من السكر أو من دون سكر.