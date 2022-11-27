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وظائف شاغرة في «نقل وتقنيات المياه» بعدة تخصصات.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في «نقل وتقنيات المياه» بعدة تخصصات.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في «نقل وتقنيات المياه» بعدة تخصصات.. رابط التقديم
٠٢:٠٢:٢٩ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) ، عبر حسابها الرسمي على (لينكدإن)، عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– السكرتير التنفيذي Executive Secretary

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو أي مجال ذي صلة

خبرة لا تقل عن سنتين من الخبرة في هذا المجال

المهام الوظيفية:

تنظيم المهام وتنفيذ السياسات والعمليات والإجراءات والنماذج والأدوات

تحديد فرص التحسين المستمر للعمليات والممارسات مع مراعاة الممارسات الرائدة

تصعيد المشكلات لضمان إغلاق القضية / المشكلة بكفاءة وفي الوقت المناسب

الرد على المكالمات الهاتفية لمكتب الرئيس التنفيذي وتلقي الرسائل أو إعادة توجيه المكالمات والتأكد من معالجة جميع الاستفسارات بشكل صحيح

مراجعة وتقييم الاستفسارات الواردة من أجل الخروج بالردود المناسبة وفقًا لتوجيهات المدير التنفيذي وتعليماته

جمع وتتبع وتنظيم جميع المراسلات الواردة المتعلقة بمكتب الرئيس التنفيذي وصياغة الردود المناسبة

ضع قائمة ببرامج الرئيس التنفيذي وتعييناته والتزاماته ، وبناءً عليه قم بصياغة جدول زمني لتحسين تخصيص الوقت

تأكد من توفر غرف الاجتماعات وفقًا لجدول الرئيس التنفيذي وقم بإعداد الغرف بشكل صحيح لضمان رضا العملاء وترسيخ سمعة WTTCO المهنية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
السعودية فرص عمل نقل وتقنيات المياه وظائف شاغرة

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