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5 مزايا في تطبيق تويتر .. قريبًا

5 مزايا في تطبيق تويتر .. قريبًا

5 مزايا في تطبيق تويتر .. قريبًا
٠٢:٠٦:٠٢ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يترقب مستخدمو تطبيق التدوينات المصغرة “تويتر”، مزايا جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تعمل عليها الشركة حاليا.

وفي التفاصيل، أوضح عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، أن المميزات التي يعمل عليها ايلون ماسك لإضافتها في منصة Twitter تشمل التالي:

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قريبًا.. مكالمات صوت وفيديو مشفرة بين الحسابات في تويتر

– نشر مقاطع الفيديو الطويلة

– رسائل مشفرة من طرف لطرف

– إعادة خدمة التوثيق المدفوع

– تحويل التطبيق لمنصة للمدفوعات

– السماح بالتغريدات الطويلة (مقالات)

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هذا وتخطط شركة “تويتر”، حاليا لإضافة مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مشفرة بين الحسابات، ضمن خطط الشركة لتطوير منصة تويتر.

وعلق عبدالله السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله “قريباً في Twitter سيتم إضافة مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مشفرة بين الحسابات داخل البرامج”.

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