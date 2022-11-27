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«هدف» يعلن أكثر من 2400 وظيفة تمهير في القطاع الحكومي وشركات كبرى

«هدف» يعلن أكثر من 2400 وظيفة تمهير في القطاع الحكومي وشركات كبرى

«هدف» يعلن أكثر من 2400 وظيفة تمهير في القطاع الحكومي وشركات كبرى
٠٢:٠٩:٠٠ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الموارد البشرية ” هدف ” عن توفر 2456 وظيفة شاغرة، في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

  • 53 جهات الحكومية
  • 59 شركة كبرى معلنة

الفئات المستهدفة:

– خريجي وخريجات الدبلوم.
– خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):

– وزارة العدل
– وزارة الرياضة
– وزارة الحج والعمرة
– وزارة الصحة
– وزارة الخارجية
– وزارة النقل
– وزارة البيئة والمياه والزراعة
– وزارة الاستثمار
– وزارة الطاقة
– هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
– وزارة الاقتصاد والتخطيط
– هيئة حقوق الإنسان
– هيئة تطوير المدينة المنورة
– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
– الهيئة العامة لعقارات الدولة
– التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية
– الهيئة العامة للغذاء والدواء
– رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع
– الهيئة العامة للمنافسة
– بالإضافة إلى أكثر من (70) جهة أخرى

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الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
– لا يشترط الخبرة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).

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