«هدف» يعلن أكثر من 2400 وظيفة تمهير في القطاع الحكومي وشركات كبرى
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الموارد البشرية ” هدف ” عن توفر 2456 وظيفة شاغرة، في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:
- 53 جهات الحكومية
- 59 شركة كبرى معلنة
الفئات المستهدفة:
– خريجي وخريجات الدبلوم.
– خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.
أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):
– وزارة العدل
– وزارة الرياضة
– وزارة الحج والعمرة
– وزارة الصحة
– وزارة الخارجية
– وزارة النقل
– وزارة البيئة والمياه والزراعة
– وزارة الاستثمار
– وزارة الطاقة
– هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
– وزارة الاقتصاد والتخطيط
– هيئة حقوق الإنسان
– هيئة تطوير المدينة المنورة
– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
– الهيئة العامة لعقارات الدولة
– التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية
– الهيئة العامة للغذاء والدواء
– رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع
– الهيئة العامة للمنافسة
– بالإضافة إلى أكثر من (70) جهة أخرى
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الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
– لا يشترط الخبرة
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).