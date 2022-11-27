«هدف» يعلن أكثر من 2400 وظيفة تمهير في القطاع الحكومي وشركات كبرى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الموارد البشرية ” هدف ” عن توفر 2456 وظيفة شاغرة، في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

53 جهات الحكومية

59 شركة كبرى معلنة

الفئات المستهدفة:

– خريجي وخريجات الدبلوم.

– خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

أهم جهات التوظيف (القطاع الحكومي):

– وزارة العدل

– وزارة الرياضة

– وزارة الحج والعمرة

– وزارة الصحة

– وزارة الخارجية

– وزارة النقل

– وزارة البيئة والمياه والزراعة

– وزارة الاستثمار

– وزارة الطاقة

– هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

– وزارة الاقتصاد والتخطيط

– هيئة حقوق الإنسان

– هيئة تطوير المدينة المنورة

– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

– الهيئة العامة لعقارات الدولة

– التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية

– الهيئة العامة للغذاء والدواء

– رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع

– الهيئة العامة للمنافسة

– بالإضافة إلى أكثر من (70) جهة أخرى

اقرأ أيضا:

بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج تمهير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– حاصل على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

– لا يشترط الخبرة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف حسب جهة التوظيف وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).