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استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية العين من أضرار إضاءة الجوال (فيديو)
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استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية العين من أضرار إضاءة الجوال (فيديو)

استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية العين من أضرار إضاءة الجوال (فيديو)

استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية العين من أضرار إضاءة الجوال (فيديو)
٠١:٤١:٢٦ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د خالد العرفج استشاري طب وجراحات المياه البيضاء والقرنية وتصحيح عيوب الإبصار، من خطورة خفض إضاءة الجوال قبل النوم.

وقال العرفج، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، ينصح برفع إضاءة الجوال في حال استخدام الجوال قبل النوم.

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وأضاف العرفج، أن من الأخطاء الشائعة خفض الإضاءة في الجوال قبل النوم، وهو من الأشياء التي تسبب ضررًا كبيرًا.

وتابع د. خالد العرفج، ليس المقصود الإضاءة لأعلى مستوى ولكن تكون أعلى من المنتصف تصل لـ 75 % تقريبا.

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إضاءة الجوال استشاري طب العيون الجوال النوم ضرر إضاءة الجوال

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