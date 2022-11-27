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الاحتلال يسرق 75% من مياه فلسطين ويسيطر على مواردها
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الاحتلال يسرق 75% من مياه فلسطين ويسيطر على مواردها

الاحتلال يسرق 75% من مياه فلسطين ويسيطر على مواردها

الاحتلال يسرق 75% من مياه فلسطين ويسيطر على مواردها
٠١:٤٣:١١ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن الاحتلال الصهيوني الغاشم يسرق أكثر من 75% من المياه الفلسطينية، من خلال سيطرته بالكامل على مصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية، مما انعكس على مجالات الزراعة والصناعة وجودة المياه في فلسطين.

المستوطنات تستنزف أكثر من 600 مليون متر مكعب

وأشار أشتية، خلال إطلاقه فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي تنظمه دولة فلسطين، بمشاركة عربية تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام” الذي تعذَّر عقده في فلسطين بسبب عوائق الاحتلال وسيعقد في القاهرة الأربعاء القادم- إلى أن المستوطنات تستنزف أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه الفلسطينية سنوياً،

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المستوطن الواحد يستهلك 430 لترا يوميا

وتابع أشتية، من رام الله، موضحا أن أن المستوطن الواحد يستهلك 430 لتر مياه يومياً، بينما يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لتراً فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لتراً يومياً، لافتاً النظر إلى أن البحر الميت مهدد بالجفاف بشكل كامل حتى عام 2044م؛ بسبب الإجراءات الاحتلالية بحقه، من تحويل موارده المائية واستنزاف مقدراته ومنها المعادن والأملاح.

الكلمات الدلالية:
أخبار فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يسرق مياه فلسطين رام الله محمد أشتية

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