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دولة عربية تحذر من شراء الذهب.. تعرف على السبب!
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دولة عربية تحذر من شراء الذهب.. تعرف على السبب!

دولة عربية تحذر من شراء الذهب.. تعرف على السبب!

دولة عربية تحذر من شراء الذهب.. تعرف على السبب!
٠١:٣٤:٥٨ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، من مخاطر شراء الذهب من أماكن غير موثوقة أو من خلال الإنترنت أونلاين.

وفي التفاصيل، أصدرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، تنبيها للمواطنين بخصوص شراء الذهب في البلاد.

وأوضح المستشار القانوني لشعبة الذهب بالغرفة التجارية صادق مرزوق خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا: “أنبه الشعب المصري على أن الذهب سلعة اقتصادية، ولا يصلح شرائها من مصدر غير موثوق فيه”.

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وتابع “نحذر من الدخول على مجموعة ذهب مستعمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشراء من شخص أون لاين، فهو أمر خطير ولا يصح”، مضيفا: “لابد من التعامل مع كيان موجود يمكن محاسبته في حالة الغش”.

وأضاف المسؤول المصري، وفقا لـ”المصري اليوم”، “هناك ما يعرف بالمعيار الدولي للذهب، ونحذر من هذا الأمر في الذهب المستعمل على مواقع التواصل الاجتماعي”.

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الكلمات الدلالية:
الذهب الذهب المستعمل شراء الذهب مصر

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