هدي نبوي.. هل كل التمني شر؟

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أوضح الدكتور الشيخ عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، الفرق بين التمني المنهي عنه، وورد ذكره في القرآن الكريم، وتمني الخير.

“لو” تفتح عمل الشيطان

وقال الخضير، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ» [مسلم (1218)]، وجاء في الحديث الصحيح أن (لو) تفتح عمل الشيطان [مسلم (2664)]”.

وأضاف: “وذلك إذا كانت تحسرًا على ما فات، كاستعمالها في مثل قول الشخص: «لو أني فعلت كذا لحصل لي كذا»، «لو خرجت اليوم كسبْتُ»، «لو ما خرجت اليوم ما مرضت»، فمثل هذا يكون مذمومًا؛ لأنها تفتح عمل الشيطان ووسوسته”.

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تمني الخير في كلام النبي ﷺ

وتابع الخضير: “أما هنا فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ» وهذا تمني فعل خير ولا إشكال فيه”.

واختتم حديثه قائلا: “وهذا لا يدخل في النهي عن التمني المذكور في قوله -تعالى-: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 32]. فقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، وأنه يقتل ثم يحيا ثم يقتل [البخاري (36)]”.