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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
١٢:٣٩:٢٣ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية

طبيب متخصص
المؤهلات والخبرة
  • التخرج من كلية الطب في وضع جيد ، وإكمال الفترة المطلوبة من تدريب الدراسات العليا في تخصص و / أو تخصص فرعي ، مع شهادة البورد السعودي / الأمريكي أو الشهادة الكندية / البريطانية ، أو ما يعادلها على النحو المبين من قبل لجنة أوراق اعتماد الطاقم الطبي والامتيازات السريرية / المهنية .
  • مطلوب تدريب في تخصص و / أو تخصص فرعي. – للصف 11: مطلوب خبرة أربع (4) سنوات على الأقل. – للصف 12: مطلوب سبع (7) سنوات على الأقل من الخبرة.

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محلل تقارير 
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في المحاسبة ، أو أي تخصص آخر ذي صلة.
  • مطلوب سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير ، أو ثلاث (3) سنوات بدرجة البكالوريوس.

وللتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

طبيب متخصص (اضغط هنا)

محلل تقارير   (اضغط هنا)

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