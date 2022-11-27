وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية
طبيب متخصص
المؤهلات والخبرة
- التخرج من كلية الطب في وضع جيد ، وإكمال الفترة المطلوبة من تدريب الدراسات العليا في تخصص و / أو تخصص فرعي ، مع شهادة البورد السعودي / الأمريكي أو الشهادة الكندية / البريطانية ، أو ما يعادلها على النحو المبين من قبل لجنة أوراق اعتماد الطاقم الطبي والامتيازات السريرية / المهنية .
- مطلوب تدريب في تخصص و / أو تخصص فرعي. – للصف 11: مطلوب خبرة أربع (4) سنوات على الأقل. – للصف 12: مطلوب سبع (7) سنوات على الأقل من الخبرة.
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محلل تقارير
المؤهلات والخبرة
- مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في المحاسبة ، أو أي تخصص آخر ذي صلة.
- مطلوب سنة واحدة (1) من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير ، أو ثلاث (3) سنوات بدرجة البكالوريوس.
وللتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
طبيب متخصص (اضغط هنا)
محلل تقارير (اضغط هنا)
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