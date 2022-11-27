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هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان

هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان

هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان
٠١:١١:٥٤ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات بيش، والريث، وفيفا، والعارضة، والحرث.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

وقبل ساعات نبّه المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أطلقت تحذيرات لسكان أجزاء من عدة مناطق في المملكة بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد، لاحتمالية سقوط أمطار رعدية.

وأوضح “الدفاع المدني” أن هذه الحالة تبدأ من غد الإثنين وتستمر حتى الأربعاء القادم، مناشدة الجميع بتوخِّي الحيطة والحذر.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأشار التقرير، أنه قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.

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كما أهابت المديرية العامة بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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اخبار السعودية الارصاد امطار جازان طقس السعودية

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