الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أحد أقارب ضحايا الدواسر يروي تفاصيل الحادث
«الحربي»: لكل من يستخدم أندرويد يجب تفعيل هذه الميزة
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
في الرياض.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
حماية حقوق الطفل في الفضاء السيبراني ومناقشة الإجراءات والممارسات
دولة خليجية الأولى في الإصابة بـ«السكر» و«السمنة»

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أحد أقارب ضحايا الدواسر يروي تفاصيل الحادث

أحد أقارب ضحايا الدواسر يروي تفاصيل الحادث

أحد أقارب ضحايا الدواسر يروي تفاصيل الحادث
١٢:٥١:٣٢ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف د. عائض آل السعيد، قريب الأسرة التي قضت في حادث مروري، وقع بين مركبتين على طريق “الرين – وادي الدواسر، وأسفر عن وفاة أسرة مكونة من 8 أفراد، ونجاة طفلة وحيدة، تفاصيل الحادث حالة الناجية.

توجهوا لقضاء إجازة بالرياض

وقال آل السعيد، في مداخلة تلفزيونية، إن الأسرة كانت متجهة لقضاء إجازة في مدينة الرياض، وتحركوا منتصف ليلة الجمعة الماضي، متخذين طريق الرين، الذي يربط بين بيشة والرياض.

وتابع : إنه بعد مرور حوالي 3 ساعات ونصف، وعلى بعد نحو 200 كم من بيشة، في منطقة تسمى نمير، وقع الحادث الأليم، بسبب مواجهة السيارتين على حارة الطريق المقسومة إلى اتجاهين.

اقرأ أيضا:

منقذ الناجية الوحيدة يروي تفاصيل مرعبة عن مصرع 8 من أفراد أسرة واحدة بالمملكة

الناجية الوحيدة لا تعلم بموت العائلة

وأورد قريب الأسرة أن أحد المواطنين توقف لتبين الحادث، واكتشف وجود الطفلة وأنها مازالت على قيد الحياة، فتمكن بمساعدة أهله الذين كانوا معه من إخراج الفتاة والابتعاد بها عن موقع الحادث.

ونقلت الناجية إلى مستشفى وادي الدواسر، وتعاملوا معها بمهنية، حسب قريب الأسرة، وهي بصحة جيدة، وتعاني فقط من كسر بالقدم وتتلقى العلاج، في مستشفى عسير المركزي في أبها.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم حادث الدواسر حادث مروري

مواد ذات صلة

المزيد
إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

١٠:١٥ م، الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٩
توضيح مهم من «سكني» بشأن موعد إيداع الدعم للمستفيدين لشهر ديسمبر

توضيح مهم من «سكني» بشأن موعد إيداع الدعم للمستفيدين لشهر ديسمبر

١٢:٠١ م، الخميس، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
حقيقة سرقة صراف بـ«شرائع مكة».. والكشف عن سبب التواجد الأمني

حقيقة سرقة صراف بـ«شرائع مكة».. والكشف عن سبب التواجد الأمني

٠٧:٠١ م، الثلاثاء، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨
عسيري لـ«نيويورك تايمز»: الحوثيون قبلوا بالهدنة إعلاميًّا فقط

عسيري لـ«نيويورك تايمز»: الحوثيون قبلوا بالهدنة إعلاميًّا فقط

٠١:٣٠ م، الأحد، ١٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *