أحد أقارب ضحايا الدواسر يروي تفاصيل الحادث

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كشف د. عائض آل السعيد، قريب الأسرة التي قضت في حادث مروري، وقع بين مركبتين على طريق “الرين – وادي الدواسر، وأسفر عن وفاة أسرة مكونة من 8 أفراد، ونجاة طفلة وحيدة، تفاصيل الحادث حالة الناجية.

توجهوا لقضاء إجازة بالرياض

وقال آل السعيد، في مداخلة تلفزيونية، إن الأسرة كانت متجهة لقضاء إجازة في مدينة الرياض، وتحركوا منتصف ليلة الجمعة الماضي، متخذين طريق الرين، الذي يربط بين بيشة والرياض.

وتابع : إنه بعد مرور حوالي 3 ساعات ونصف، وعلى بعد نحو 200 كم من بيشة، في منطقة تسمى نمير، وقع الحادث الأليم، بسبب مواجهة السيارتين على حارة الطريق المقسومة إلى اتجاهين.

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وأورد قريب الأسرة أن أحد المواطنين توقف لتبين الحادث، واكتشف وجود الطفلة وأنها مازالت على قيد الحياة، فتمكن بمساعدة أهله الذين كانوا معه من إخراج الفتاة والابتعاد بها عن موقع الحادث.

ونقلت الناجية إلى مستشفى وادي الدواسر، وتعاملوا معها بمهنية، حسب قريب الأسرة، وهي بصحة جيدة، وتعاني فقط من كسر بالقدم وتتلقى العلاج، في مستشفى عسير المركزي في أبها.