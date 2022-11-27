«الحربي»: لكل من يستخدم أندرويد يجب تفعيل هذه الميزة

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي كل من يستخدم نظام أندرويد بتفعيل ميزة “بلاي للخدمة”، حتى لا يتم اختراق الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأضاف الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أنه من الضرور تفعيل ميزة بلاي للحماية، أو ميزة PLAY PROTECT.

وأضاف أنه يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الدخول على سوق بلاي، ثم الملف التعريفي واختيار بلاي للحماية، حيث تساعد هذه الميزة في حالة وجود تطبيقات ضارة بتنبيه المستخدم بوجود تطبيق ضار ليتم حذفها.

اقرأ أيضا:

«الحربي» يحذر من روابط تستهدف بيانات المستخدمين

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من روابط مجهولة تستهدف الاستيلاء على بيانات المستخدمين.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: دائماً الهكر والمحتالين يستغلون الأحداث في الاحتيال على مستخدمي الإنترت مثل حدث فوز المملكة وينشرون روابط اختراق واحتيالية يدعون فيها توزيع جوائز أو كوبونات مجانية أو تذاكر، لاختراق حساباتك أو جمع معلومات عنك فاحذر منهم وحذر غيرك”.

اقرأ ايضا:

«الحربي» يحذر من عمليات تهكير واختراق في الواتساب