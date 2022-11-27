سجين سياسي: إيران تنفذ «إبادة جماعية» للأكراد والبلوش

تواصل – فريق التحرير:

اتهم السجين السياسي الإيراني سعيد إقبالي، سلطات بلاده بشن حملة إبادة جماعية، ضد الأكراد والبلوش في إيران، وعلق في رسالة نشرتها وسائل إعلام، على قمع الاحتجاجات في إيران والحكم بالإعدام ضد المتظاهرين.

يرصد جرائم النظام الإيراني

وقال إقبالي: “يقتلون أحباءنا ويغتصبون النساء والرجال، وإصابة آخرين بالعمي بإطلاق النار، والإبادة الجماعية لمواطنينا الأكراد والبلوش مستمرة”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

مقتل مراهق بالرصاص وأخرى ضربا

قال موقع “إيران إنترناشيونال” إنه تلقى تقارير تفيد بمقتل محمد حسين كمندلو، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، يوم الثلاثاء الماضي، في حي “مشيريه” بطهران، برصاص قوات الأمن الإيرانية، وتم تشييع جثمانه أمس الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما أفادت تقارير بمقتل مائدة هاشمي، المراهقة التي تبلغ 16 عاما، الخميس الماضي، إثر تعرضها لضربات بالهراوات من قبل قوات الأمن في شيراز، جنوبي إيران. وتم تشييع جثمان مائدة، أمس السبت، بحضور القوات الأمنية ودفنت في مدينة كنغان.

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إضراب عام للحافلات والشاحنات

استمر إضراب أصحاب الحافلات وسائقي الشاحنات يتواصل لليوم الثاني على التوالي في بندر عباس جنوبي إيران، وقزوين وأصفهان وسط البلاد.

بينما نظم مجموعة من المواطنين الإيرانيين تجمعات في منطقة ستارخان، بالعاصمة طهران وهتفوا: “الموت لخامنئي”.

تعرض مسؤولة طلابية للضرب والتحرش

أعلن مجلس نقابات الطلاب الجامعيين في إيران أن سها مرتضائي، المسؤولة السابقة في نقابة الجامعيين بجامعة طهران، تعرضت للتحرش والضرب أثناء اعتقالها يوم 21 نوفمبر الحالي.

فيما نظم طلاب جامعة حكيم سبزواري في مدينة سبزوار، شمال شرقي إيران، تجمعات احتجاجية على قتلى المدن الكردية والبلوشية، ويرددون: “من كردستان إلى طهران روحي فداء لإيران”.