وزير عربي ينجو من تفجير إرهابي استهدف كبار مسؤولي الدولة

تواصل – فريق التحرير:

نجا وزير البيئة الصومالي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، مساء الأحد، سمع دويها في محيط القصر الرئاسي، واستهدفت، وفق تقارير أولية، فندقا قريبا في محيط القصر يقيم فيه مسؤولون كبار من بينهم الوزراء والنواب.

وزير البيئة يغرد عبر تويتر

وغرد آدم حرسي، وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز”.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الموقع، الذي يقع فيه أيضا منزل وزير الأوقاف مختار روبو علي، حسب “العربية|.

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عملية عسكرية تستهدف إرهابيين

وقتل عشرات الإرهابيين، السبت، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية وشركاء دوليين جنوب الصومال.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة خلال مؤتمر صحافي، السبت، إن هجوما مخططا أسفر عن مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية.

واستهدف الهجوم، حسب “العدالة”، مكانا يتواجد فيه أكثر من 200 عضو من حركة الشباب من بينهم 12 من القادة.