الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ماسك» يكشف مفاجأة: ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد
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«ماسك» يكشف مفاجأة: ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد

«ماسك» يكشف مفاجأة: ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد

«ماسك» يكشف مفاجأة: ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد
١١:٥٨:٢٩ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن مفاجأة بشأن عدد المستخدمين الجدد للمنصة.

وقال “ماسك” إن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق، في الوقت الذي يواجه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.

وأضاف ماسك في تغريدة، إن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يومياً خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 نوفمبر، بزيادة نسبتها 66% مقارنة بالأسبوع نفسه في عام 2021.

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وتابع الملياردير الأمريكي، أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضاً عند مستوى قياسي، إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة يومياً على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 نوفمبر، بزيادة 30% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

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ايلون ماسك تويتر رجل اعمال امريكي منصة توستر

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