انطلاق باكورة دورة «ديباجة المتعلم» في المسجد الحرام (صور)

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برعاية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية دورة “ديباجة المتعلم” حضورياً بالمسجد الحرام اليوم الأحد الموافق ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ .

وكانت باكورة هذه الدورة المباركة شرح كتاب “كلمة الإخلاص وتحقيق معناها” لابن رجب -رحمه الله-، حيث ابتدأ الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان -وفقه الله، درسه بحمد الله وشكره ثم شكر رئاسة الحرمين الشريفين وخص رئيسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بالشكر، ثم عَرَّف بالمتن المشروح ونسخه الخطية والمطبوعة، ثم عرف بالمؤلف ابن رجب الحنبلي.

ثم تكلم الشيخ عن المتن ومواضيعه الأساسية وأنها ستة مواضيع، وذكر أن موضوع هذه الرسالة هو كلمة التوحيد ولكن لب المتن هو الرد على عقيدة الإرجاء وذكر أن المرجئة عدة طوائف ودركات، وأنهم منتشرون في زمننا هذا وهم خَطَرٌ على الأمة ووجه خطورتهم أنهم يُجَرِّؤُون أهل المعاصي على التمادي في المعاصي وأنهم يُدخِلون المشركين الذين يدعون ويستغيثون بغير الله مع المسلمين.

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وتطرق الشيخ إلى أن أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة وبين المرجئة الذين يدخلون في الإسلام مَن ليس مِن أهله؛ فأهل السنة يؤمنون بأن الإسلام له نواقض وأفعال يخرج بها المرء من الإسلام كما قرر ذلك كل الفقهاء من كل المذاهب الأربعة في باب الردة.

ونبه الشيخ إلى عدم التلازم بين الإرجاء والغلو في طاعة الحُكّام بل ذكر أن من مخاطر المرجئة أنهم لا يرون طاعة ولي الأمر ويودون لو قاتلوهم بالسيف وذكر عددا من الآثار عن السلف الصالح تدعيما لكلامه، وختم بأهمية دراسة المتون على العلماء الراسخين لئلا يقع الطالب عند شارح يحرف المتن عن معناه الذي أراده المؤلف، وسيبدأ بقراءة المتن والتعليق في الدرس القادم.

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتوعية القاصدين وطلاب العلم ونشر العلم النافع لعموم المسلمين، حيث يمكن مشاهدة لقاءات الدورة في منصة منارة الحرمين عبر الرابط التالي: ‏ اضغط هنا

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