الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
حالات تسمم جماعي بين اللاجئين الأوكرانيين في بولندا
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حالات تسمم جماعي بين اللاجئين الأوكرانيين في بولندا

حالات تسمم جماعي بين اللاجئين الأوكرانيين في بولندا

حالات تسمم جماعي بين اللاجئين الأوكرانيين في بولندا
١١:٤٩:٣٦ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد موقع “inPoland” البولندي، بنقل أكثر من عشرين لاجئا أوكرانيّا إلى المستشفى بسبب أعراض التسمم في مدينة غوتشوزازي البولندية.

ووفقا للموقع: “تم اكتشاف أعراض التسمم لدى اللاجئين من مركز غوتشوزازي ، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاما، وأصيب ما مجموعه 23 شخصا، ثمانية بالغين و15 طفلا”.

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ووفقا للأطباء، يشير كل شيء إلى تسمم غذائي تقليدي، لكن لا توجد نتائج معملية حتى الآن، وقال أحد الأطباء، إن حالة المتضررين يمكن تقييمها على أنها مرضية.

وفي الوقت نفسه، ذكر ممثل عن السلطات البولندية أن الحديث يدور عن عدوى نوروفيروس.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الأوكرانية بولندا تسمم جماعي روسيا

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