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تقنية جديدة لكشف التهاب عضلة القلب عن طريق اختبار للدم
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تقنية جديدة لكشف التهاب عضلة القلب عن طريق اختبار للدم

تقنية جديدة لكشف التهاب عضلة القلب عن طريق اختبار للدم

تقنية جديدة لكشف التهاب عضلة القلب عن طريق اختبار للدم
١٢:٠١:١٣ ص، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تكمن خطورة مرض التهاب عضلة القلب، في أنه يعد مرضا مميتا، كما أن أعراضه تتشابه مع حالات مرضية عدة، فيصعب تشخيصه، فيما أشارت تقديرات إلى أن شابا يموت كل أسبوع، في بريطانيا، بسبب التهاب عضلة القلب، دون تشخيصه.

دراسة علمية واختبار الدم

وتوصل علماء من جامعة كوين ماري بلندن، إلى تقنية جديدة، للكشف عن مرض التهاب القلب وتشخيصه، عبر اختبار دم بسيط يمكن من خلاله تشخيص المرض، وفق ما كشفت عنه الدراسة التي نشرتها مجلة Circulation العلمية، حسب “القبس”.

اكتشف فريق من الباحثين بقيادة البروفيسورة فيديريكا مارلي بيرج، بجامعة كوين ماري بلندن، أن وجود خلايا تائية (نوع من خلايا الدم البيضاء) التي بها جزيء يسمى “cMet”، في الدم، يشير بقوة إلى أن الشخص لديه التهاب في عضلة القلب.

وقال الباحثون إن مستويات هذه الخلايا التائية المحتوية على cMet يمكن اكتشافها من خلال اختبار دم روتيني قد يكلف أقل من 50 جنيهًا إسترلينيًا مع توافر النتائج في غضون ساعات.

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لتجنب “خزعة القلب”

ويأمل الباحثون في أن تؤدي هذه النتيجة إلى تحسين تشخيص التهاب عضلة القلب ومساعدة الأشخاص في الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه في وقت مبكر، مما يقلل من خطر تعرضهم لمضاعفات تهدد الحياة، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو قصور القلب.

الطريقة المتوافرة الآن لتشخيص هذا المرض هي خزعة القلب، وهي إجراء مكلف وخطير، ويمكن أن يفوت في بعض الأحيان علامات الحالة المرضية.

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