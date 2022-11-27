الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل
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«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل

«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل

«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل
١١:٤٧:٥٣ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء في المملكة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن تقليل هدر الطعام في المنزل من خلال الخطوات التالية:

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– احفظ الأطعمة بشكل مناسب

– استهلك الأطعمة قبل أن تنتهي صلاحيتها

– حدد احتياجاتك قبل الطبخ

– استفد من باقي طعامك لوجبة أخرى

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الكلمات الدلالية:
البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر التقليل من هدر الغذاء الغذاء لتدوم

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