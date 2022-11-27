«كلوا واشربوا ولا تسرفوا».. 4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل

تواصل – فريق التحرير:

وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء في المملكة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن تقليل هدر الطعام في المنزل من خلال الخطوات التالية:

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– احفظ الأطعمة بشكل مناسب

– استهلك الأطعمة قبل أن تنتهي صلاحيتها

– حدد احتياجاتك قبل الطبخ

– استفد من باقي طعامك لوجبة أخرى

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