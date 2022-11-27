من يسيطر على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا؟

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قال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا.

مؤشرات قوية للمغادرة

وكشف رئيس شرطة الطاقة النووية، عن كثير من التقارير تقارير في وسائل الإعلام الروسية، تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء المحطة، وربما نقل السيطرة عليها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، أورد بيترو كوتين، رئيس شركة إنرجو أتوم الأوكرانية، أن الشركة لديها مؤشرات، تعتمد على معلومات تلقتها في الأسابيع الأخيرة، تفيد بنية الروس مغادرة المحطة النووية.

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ليس الآن لكنهم يستعدون

ورد كوتين على سؤال في مقابلة تليفزيونية، عما إذا كان من السابق لأوانه الحديث عن مغادرة القوات الروسية للمحطة، وقال: “هذا مبكر جدا. لا نتوقع حدوثه الآن، لكنهم يستعدون للمغادرة”، حسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية”.

إقامة منطقة حماية في زابوريجيا

والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأسبوع الماضي، بوفد روسي، في إسطنبول، لبحث إقامة منطقة حماية حول المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، لمنع وقوع كارثة نووية.

وفقدت أوكرانيا نسبة 20% من الكهرباء المغذية لها، كانت توفرها محطة زابوريجيا، مما ساهم في زيادة الأزمة.