لحملة الدبلوم فما فوق.. جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

ممرضة أول – العمل والتسليم

ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية

ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية

كبير الممرضين السريريين – الرعاية الحرجة

كبير الممرضين السريريين – CancerCare

كبير تقني المختبرات السريرية – HP

ممرض سريري أول – رعاية العظام

كبير الممرضين السريريين – CancerCare

جراح عام ، جراحة العظام

معالج الجهاز التنفسي المشارك

جراح الأوعية الدموية

مستشار الصحة العقلية المتقدم

محلل مالي أول

جراح الصدر

مستشار مشارك

جراح الموظفين

كبير مستشاري الصحة العقلية

مستشار مساعد للصحة العقلية

طبيب عام ، EMS

مستشار خدمات المرضى

مستشار معاون لخدمات المرضى

محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب

أخصائي أعمال – تخطيط

كبار طبيب الجرعات

أخصائي التخدير

استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي

طبيب عام ، الأشعة

وغيرها

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).