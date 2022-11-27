وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت، شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي الشؤون الحكومية الأمنية
- مدير الإنشاءات
- اخصائي مشروع
- مساعد مدير ذكاء الأعمال
- مدير تصميم النفايات الصلبة
- مدير المشروع
- وغيرها
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عن مشروع البحر الأحمر:
- يُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي)، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم تم الإعلان عن المشروع في يوليو 2017، من قبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ولايحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا)
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