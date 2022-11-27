إطلاق موقع لاستقبال طلبات المتضررين من أمطار جدة

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أعلن الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على “تويتر”، الأحد، إطلاق موقع لاستقبال طلبات المتضررين من الأمطار التي شهدتها جدة الخميس.

وقالت، إنه سيتم التقديم ورفع المستندات عبر الموقع المخصص دون الحاجة لمراجعة مقر مديرية الدفاع المدني.

وفيما يلي الرابط: اضغط هنا

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لجان حصر الأضرار في جدة

إلى ذلك، باشرت لجان حصر الأضرار في جدة مهماتها الميدانية بالوجود في الأحياء المتضررة جنوب المحافظة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح الخميس الماضي واستمرت لنحو 8 ساعات.

وتأتي مباشرة لجان حصر الأضرار، ضمن لجان عدة تعمل وفق نظام إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان، يتم من خلاله إدخال جميع بيانات المتضررين سواء مواطنين أو مقيمين.

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الأمطار الأكثر غزارة في تاريخ جدة

وشهدت محافظة جدة، أمطارًا الخميس وصفت بأنها الأكثر غزارة في تاريخها.

وكتب الدكتور عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبر حسابه في “تويتر”: “الكميات الغزيرة والهاطلة على جدة صباح (الخميس)، خاصةً جنوبها بلغت 169ملم‼️ من الساعة 8 ص حتى 2 ظهراً وفقاً للأرصاد، وهذا يعني أن ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل هطل في جدة في غضون 6 ساعات فقط‼️”.

وأشار إلى أن مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

وكان المرصد الوطني للأرصاد ذكر أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة بلغت 179 ملم، متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.